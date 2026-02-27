Il primo centro trapianti di cellule staminali ematopoietiche in Palestina sarà realizzato grazie al San Gerardo

In Cisgiordania, a Ramallah, all’Istishari Arab Hospital verrà aperto il primo centro di trapianti di cellule staminali ematopoietiche in Palestina. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’ospedale San Gerardo. Il nuovo centro sarà dedicato sia a pazienti adulti che pediatrici e rappresenta un passo importante nel settore sanitario locale.

Il progetto guidato da Soleterre con Fondazione Verga insieme a numerosi istituti italiani, vede capofila l'ospedale monzese Realizzare il primo centro trapianti per pazienti adulti e pediatrici in Cisgiordania, nella città di Ramallah, all'Istishari Arab Hospital. È il progetto di cooperazione sanitaria internazionale che vede capofila clinico scientifica la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza con la referente scientifica Marta Verna, presentato questa mattina, 27 febbraio, alla Fondazione Maria Letizia Vergara, anch'essa partner dell'iniziativa. Il progetto punta a garantire cure altamente specialistiche direttamente sul territorio palestinese, evitando ai pazienti viaggi all'estero spesso complessi e onerosi.