A Numana nasce Sassi & Sale | la nuova sfida in riva al mare dello chef Giorgio Tucci
NUMANA - Una nuova avventura prende vita in riva al mare. Oggi pomeriggio, dalle ore 18, inaugura Sassi & Sale, il nuovo progetto del ristorante Della Rosa dello chef Giorgio Tucci che avrà uno spazio anche in spiaggia, sopra lo stabilimento Il Cavalluccio. Un appuntamento pensato per brindare.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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