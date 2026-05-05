Dalla cava alla casa passeggiata nell' Area Naturalistica Casino Riva

Sabato 9 maggio, l’Ecomuseo Aquae Planae organizza una passeggiata nell’Area Naturalistica Casino Riva, illustrando il percorso dei mattoni dalla cava alla casa. L’itinerario ripercorre le fasi di estrazione, lavorazione e utilizzo di questo materiale, collegando aspetti storici e tecnici. L’evento invita i partecipanti a scoprire come nasce un mattone, seguendo il ciclo completo tra natura e attività industriali.

Sabato 9 maggio, è proposto da Ecomuseo Aquae Planae, un viaggio tra natura e industria che segue il ciclo dei mattoni: dall'antica escavazione, attraverso la materia grezza al prodotto finito, tra storia e innovazione.In partenza in passeggiata alle 15 dall'Area Naturalistica Casino Riva di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Giovani esploratori all'area naturalistica Casino RivaSviluppata all'interno dell'Area Naturalistica Casino Riva, un'oasi di 10 ettari nata dalla rinaturalizzazione di ex cave di argilla e oggi culla di... Passeggiata naturalistica a Monreale: visita guidata al CastellaccioArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica, in collaborazione con il Club Alpino Siciliano, organizza sabato 11 aprile uno degli Archeotrekking...