Martedì 12 maggio 2026, è stata registrata la scelta di un uomo nel programma televisivo Uomini e Donne. Dopo la registrazione, si sono verificati momenti di tensione tra due partecipanti, Elisa e Martina. Un’amica di una delle due ha riferito che le due si sono avvicinate, ma sono state separate prima che potesse scatenarsi una rissa vera e propria. Non sono stati riportati danni o feriti, e la situazione è stata gestita dal personale del programma.

Martedì 12 maggio 2026 è stata registrata la scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. A tenere banco nel mondo del gossip, però, è stata un’altra notizia, inerente una cosa che si sarebbe verificata dopo la registrazione, ovvero, una presunta rissa sfiorata tra Martina Calabrò ed Elisa Leonardi e persone a lei vicine. Nello specifico, sembrerebbe che la prima abbia avuto un alterco molto pesante con delle amiche della Leonardi. A intervenire sulla faccenda è stata proprio un’amica di quest’ultima, la quale ha svelato dei retroscena su quanto sarebbe accaduto. L’intervento dell’amica di Elisa Leonardi sulla presunta rissa con Martina Calabrò dopo la scelta di Ciro Solimeno a UeD. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Rissa sfiorata tra Elisa e Martina dopo la scelta a UeD: parla un’amica della Leonardi

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