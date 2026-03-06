Otto marzo di risate con Ippolita Baldini

Il Teatro degli Animosi ha ospitato uno spettacolo dedicato alla Festa delle Donne, con l’attrice Ippolita Baldini protagonista di una performance che ha combinato momenti di ilarità e riflessione. Durante l’evento, Baldini ha presentato il suo spettacolo “Io, Roberta Ippolita Lucia”, coinvolgendo il pubblico con battute e aneddoti. La serata ha preso il via con un clima di allegria e condivisione.

’Io, Roberta Ippolita Lucia’: al Teatro degli Animosi si ride e si riflette con Ippolita Baldini. La Festa delle donne comincia con le risate. Al Teatro i Animosi a Carrara, domenica alle 21 arriva la comicità irresistibile di Ippolita Baldini, che porta in scena il suo spettacolo dal titolo ’Io, Roberta Ippolita Lucia’, di e con Ippolita Baldini, collaborazione alla drammaturgia Emanuele Aldrovandi, collaborazione alla regia di Marco Silvestri. Se è vero che gli uragani più devastanti hanno nomi femminili, teniamoci forte perché Ippolita Baldini ne ha addirittura tre. Roberta Ippolita Lucia, in arte Ippolita Baldini è in cerca del suo centro di gravità: lavora come attrice, cerca l’uomo della sua vita, magari anche tra gli spettatori, non si sa mai. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Otto marzo di risate con Ippolita Baldini Leggi anche: Ippolita taglia il secolo: fu la prima donna con la patente a Fontanella Flick superlativo: otto finali, otto vittorie. Tutte con LewandowskiIl successo in Supercoppa ha un valore particolare per il tecnico tedesco, ma anche per Ronald Araujo tornato in squadra dopo quasi due mesi Il... Aggiornamenti e notizie su Ippolita Baldini. Discussioni sull' argomento Otto marzo di risate con Ippolita Baldini; ‘Carrara celebra le sue donne’ con un ricco calendario di iniziative; Una ballata per Chiara con Ippolita Baldini al Teatro Oscar di Milano – comunicato stampa. ‘Carrara celebra le sue donne’ con un ricco calendario di iniziative Presentato il calendario degli appuntamenti in occasione della Festa delle Donne. Ad aprire sarà lo spettacolo dell'attrice comica Ippolita Baldini.... - facebook.com facebook