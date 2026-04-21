Domenica 26 aprile i soci dell’AUSER Circolo Biagio Giordano di Monreale portano in scena, presso la loro sede di via Venero 217, la commedia dialettale “Pani e Tumazzu”, tre atti brillanti scritti dal commediografo marsalese Lucio Galfano. Sipario alle ore 17:00. Lo spettacolo, che ha già registrato il tutto esaurito con ingresso riservato ai soci, vedrà alternarsi sul palcoscenico un cast affiatato: Giovanni Faraci nei panni di Don Turiddu, Lina Miceli in quelli di Carmela la governante, Agostino Albano come Don Paolo il postino, Mariella Ferraro, Loredana Matranga e Francesca La Marca nelle vesti delle tre figlie Pietra, Giovanna e Maria, e infine Enzo Greco nel ruolo del nonno Giuseppe Tinnirello.🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Risate in dialetto siciliano a Monreale, l’AUSER porta in scena tre atti brillanti di Lucio Galfano

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