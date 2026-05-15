’Ripresa’ la Bandiera Blu | Un grande risultato

Dopo sette anni di assenza, il promontorio dell’Argentario ha ottenuto nuovamente la Bandiera Blu, riconoscimento assegnato per la qualità delle acque, la tutela ambientale e l’impegno della comunità locale. La decisione è stata fortemente sostenuta dall’amministrazione comunale e dall’assessore all’Ambiente, che hanno sottolineato il valore di questo risultato. La Bandiera Blu rappresenta un riconoscimento ufficiale per le spiagge e il mare del territorio, che ora si conferma tra le mete più riconosciute a livello internazionale.

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