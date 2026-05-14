Bandiera Blu Latina fa 13 | Un risultato di squadra che premia il litorale
Il Comune di Latina ha ottenuto per il tredicesimo anno consecutivo la Bandiera Blu, riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education. Questo premio viene conferito sulla base di criteri che valutano la qualità delle acque e la gestione ambientale delle località costiere. La cerimonia di consegna si è svolta nelle ultime ore, confermando l’impegno dell’amministrazione nel mantenere standard elevati per il litorale. La bandiera sventola ora sulla spiaggia, simbolo di un risultato collettivo in ambito ambientale.
Latina fa 13. Tanti sono gli anni che vedono sventolare la Bandiera Blu sul litorale. Il Comune del capoluogo pontino ha ricevuto ufficialmente oggi il prestigioso riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education e che certifica la qualità delle acque, la gestione ambientale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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