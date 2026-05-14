Bandiera Blu Latina fa 13 | Un risultato di squadra che premia il litorale

Il Comune di Latina ha ottenuto per il tredicesimo anno consecutivo la Bandiera Blu, riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education. Questo premio viene conferito sulla base di criteri che valutano la qualità delle acque e la gestione ambientale delle località costiere. La cerimonia di consegna si è svolta nelle ultime ore, confermando l’impegno dell’amministrazione nel mantenere standard elevati per il litorale. La bandiera sventola ora sulla spiaggia, simbolo di un risultato collettivo in ambito ambientale.

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