Riprende la semifinale degli Internazionali di Roma tra Ruud e Darderi lo stop per la pioggia e le incognite su Sinner a rischio rinvio
Dopo circa un'ora di sospensione a causa della pioggia, la semifinale degli Internazionali di Roma tra Casper Ruud e Luciano Darderi è ripresa. La partita era stata interrotta nel pomeriggio e si era verificato un ritardo nella ripresa delle operazioni di gioco. Nel frattempo, si attende una conferma sulla possibile ripresa anche della partita di Sinner, che potrebbe essere rimandata a causa delle condizioni meteorologiche.
È ripresa dopo oltre un’ora di stop per la pioggia la semifinale degli Internazionali di Roma tra Casper Ruud e Luciano Darderi. Il match è ripreso sul 4-1 per il norvegese. Lo stesso Sinner ha dovuto sospendere il riscaldamento al Foro Italico in vista dell’altra semifinale, contro Daniil Medvedev, in programma, tempo permettendo, sul Centrale di Roma, questa sera, non prima delle 19. Gli organizzatori del torneo prevedono per le ore 18 un’apertura del tempo per circa 3-4 ore. «Non fate come questo tizio», la follia del tifoso al Giro d’Italia a Napoli: come ha cercato di fare cadere il gruppo – Il video Il derby Roma-Lazio si gioca domenica alle 12. 🔗 Leggi su Open.online
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