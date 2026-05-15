Riprende la semifinale degli Internazionali di Roma tra Ruud e Darderi lo stop per la pioggia e le incognite su Sinner a rischio rinvio

Dopo circa un'ora di sospensione a causa della pioggia, la semifinale degli Internazionali di Roma tra Casper Ruud e Luciano Darderi è ripresa. La partita era stata interrotta nel pomeriggio e si era verificato un ritardo nella ripresa delle operazioni di gioco. Nel frattempo, si attende una conferma sulla possibile ripresa anche della partita di Sinner, che potrebbe essere rimandata a causa delle condizioni meteorologiche.

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