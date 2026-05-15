Internazionali di Roma la semifinale di Darderi sospesa per pioggia | disagio anche per Sinner Cosa sta succedendo

Le semifinali degli Internazionali di Roma sono state interrotte a causa della pioggia, creando disagi anche per alcuni giocatori. La pioggia ha iniziato a scendere già durante la mattinata, mettendo in dubbio la possibilità di completare gli incontri in programma. La sospensione riguarda le partite in corso, tra cui quella di Darderi, e potrebbe portare a un rinvio delle sfide previste in giornata. La condizione del campo e le previsioni meteorologiche continuano a influenzare l’andamento del torneo.

La pioggia rischia di far slittare le semifinali degli Internazionali di Roma. Già dalla mattinata, il cielo sopra la Capitale prometteva precipitazioni e i match erano a rischio rinvio o posticipo. Così, il match tra Darderi e Ruud è momentaneamente sospeso, sul 4-1 per il norvegese. E non torneranno in campo non prima delle 17 per proseguire il match. Da capire se le condizioni meteo lo permetteranno. Lo stesso Sinner ha dovuto sospendere il riscaldamento al Foro Italico in vista dell’altra semifinale, contro Daniil Medvedev, in programma, tempo permettendo, sul Centrale di Roma, questa sera, non prima delle 19. Gli organizzatori del torneo prevedono per le ore 18. 🔗 Leggi su Open.online

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