Ripartono i lavori a Villa Giaquinto Passo avanti verso la riapertura del parco
A Caserta sono ripresi i lavori di restauro a Villa Giaquinto, dopo una fase di sospensione. La notizia è stata comunicata dal Comitato “Solo per Amore”, che nei giorni scorsi aveva avuto un incontro con l’amministrazione comunale per discutere dello stato del parco. Le attività di cantiere sono riprese senza specificare tempi di completamento, mentre i lavori riguardano interventi di manutenzione e rinnovamento dell’area verde. La riapertura del parco sembra più vicina rispetto alle settimane precedenti.
Sono ufficialmente ripartiti i lavori a Villa Giaquinto a Caserta. A darne comunicazione è il Comitato “Solo per Amore”, che nei giorni scorsi aveva incontrato l’amministrazione comunale per fare il punto sulla situazione del parco cittadino.Secondo quanto riferito, la riattivazione del cantiere. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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