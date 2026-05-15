Ripartono i lavori a Villa Giaquinto Passo avanti verso la riapertura del parco

A Caserta sono ripresi i lavori di restauro a Villa Giaquinto, dopo una fase di sospensione. La notizia è stata comunicata dal Comitato “Solo per Amore”, che nei giorni scorsi aveva avuto un incontro con l’amministrazione comunale per discutere dello stato del parco. Le attività di cantiere sono riprese senza specificare tempi di completamento, mentre i lavori riguardano interventi di manutenzione e rinnovamento dell’area verde. La riapertura del parco sembra più vicina rispetto alle settimane precedenti.

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