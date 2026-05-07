Villa Giaquinto ripartono i lavori ma resta il nodo protesta | il Comitato valuta il sit-in del 9 maggio

Dopo settimane di tensioni e richieste di chiarimenti, il Comune di Caserta ha annunciato la ripresa dei lavori di riqualificazione di Villa Giaquinto. Tuttavia, la questione resta aperta per quanto riguarda il possibile sit-in del 9 maggio, con il Comitato che sta valutando questa opzione. La ripresa dei lavori avviene dopo un periodo di blocco che ha suscitato diverse discussioni tra cittadini e associazioni locali.

Dopo settimane di tensioni e richieste di chiarimenti, il Comune di Caserta ha annunciato la ripartenza dei lavori di riqualificazione di Villa Giaquinto. Gli interventi, finanziati con fondi Pnrr nell’ambito della rigenerazione urbana, dovrebbero riprendere nei prossimi giorni, con alcune.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Caserta, ripartono i lavori nella villa comunale gestita da comitato di cittadiniTempo di lettura: 2 minutiRipartiranno la prossima settimana i lavori per la riqualificazione di Villa Giaquinto, polmone verde della città di... Raccordo ferroviario aeroporto, Lettori: “Lavori ripartono il 4 maggio, ma vigileremo sui tempi"“Dopo anni di rinvii e incertezze, fissare una data per la ripresa del cantiere è un atto dovuto nei confronti di un territorio che non può più... Approfondimenti e contenuti Villa Giaquinto, il Comune annuncia la ripresa dei lavori dopo settimane di protesteScopri tutti i dettagli riguardo Villa Giaquinto, il Comune annuncia la ripresa dei lavori dopo settimane di proteste . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Caserta, Villa Giacquinto: la prossima settimana ripartiranno i lavori per la riqualificazione dell’areaCASERTA – Ripartiranno la prossima settimana i lavori per la riqualificazione di Villa Giaquinto. È stata approvata una perizia di variante al progetto (senza aumento di spesa), che prevede principalm ... ecodicaserta.it