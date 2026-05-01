Villa Giaquinto senza spiragli tra lavori fermi e cancelli chiusi | attivisti in piazza

A Caserta, Villa Giaquinto rimane chiusa da tempo, con i cancelli sbarrati e i lavori ancora fermi. Attivisti si sono radunati in piazza per protestare contro questa situazione, che coinvolge un bene pubblico gestito senza progressi evidenti. La chiusura della villa, simbolo di un patrimonio cittadino, continua a suscitare attenzione e mobilitazioni. La situazione resta invariata, senza segnali di riapertura o interventi immediati.

Villa Giaquinto, esempio di gestione dal basso di un bene pubblico nella città di Caserta, è ancora chiusa. I lavori di riqualificazione del parco urbano di via Galilei si sarebbero dovuti concludere il 2 aprile ma di fatto tutto è fermo e oggi il bene è ancora sottratto alla disponibilità dalla.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Villa Giaquinto, lavori Pnrr ancora al palo. "Serve chiarezza sui tempi, va riaperta subito"Una richiesta chiara e condivisa: sbloccare i lavori e restituire Villa Giaquinto alla città di Caserta. Flottiglia per Gaza: fermi 175 attivisti, tra loro 22 italiani? Cosa sapere La marina israeliana ferma 175 attivisti della Global Sumud Flotilla presso le acque di Creta.