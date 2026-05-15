Bellavia perquisito ira Gasparri su Ranucci | La Rai prenda provvedimenti
Giornalisti e politica si sono confrontati in merito a un’indagine che coinvolge il giornalista di Report e il suo consulente, sottoposti a perquisizioni. Maurizio Gasparri, esponente di Forza Italia, ha criticato la gestione della Rai, chiedendo che vengano presi provvedimenti. La vicenda ha suscitato polemiche e richieste di intervento, con il deputato che ha espresso dure critiche alla condotta dell’azienda radiotelevisiva. La situazione ha acceso un dibattito pubblico sulla trasparenza e le modalità di gestione interna.
Mala tempora currunt per Sigfrido Ranucci, Report e il suo consulente chiave Gian Gaetano Bellavia, con la Rai vaso di coccio a farci la figura peggiore, come ricorda Maurizio Gasparri di Forza Italia, che invoca l’intervento di Viale Mazzini. Gli uffici del commercialista milanese, secondo quando scrive il Corriere della Sera di oggi - quotidiano dove lavora la mentore del vicedirettore Rai, Milena Gabanelli - sarebbero stati perquisiti dalla Guardia di Finanza su ordine della Procura di Milano. L’ipotesi dei pm Eugenio Fusco e Paola Biondolillo è che il professionista 71enne avrebbe indebitamente custodito copia di atti giudiziari di cui si sarebbe dovuto disfare definitivamente dopo la restituzione in tribunale e la deposizione delle sue perizie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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