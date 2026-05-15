Riordino della polizia locale l' assessore Magrini | Con la riforma non scaricate i costi sui Comuni

Dopo l’approvazione alla Camera del disegno di legge sul riordino della polizia locale, l’assessore alla Sicurezza di un comune ha commentato la vicenda sottolineando che la riforma mira a garantire più tutele e strumenti per gli agenti senza trasferire nuovi oneri finanziari ai municipi. La discussione riguarda principalmente le modalità di organizzazione e le risorse destinate al settore, con particolare attenzione a evitare un aumento dei costi per i Comuni. La decisione apre ora la strada a ulteriori passaggi legislativi.

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