La Camera ha approvato la delega sulla riforma della polizia locale, che ora passa al Senato per l’esame finale. La legge introduce nuove tutele per gli agenti, tra cui il patrocinio legale e l’accesso a determinati servizi, ma non sono stati previsti fondi dedicati. I Comuni, quindi, si trovano a dover coprire i costi di queste misure, mentre la discussione prosegue nelle prossime settimane.

La riforma della polizia locale arriva dopo quasi quarant’anni. Ma rischia di nascere senza benzina. La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega che riscrive funzioni, ordinamento e tutele dei vigili urbani con 130 voti favorevoli, 31 contrari e 71 astenuti. Scoppia la polemica tra opposizione e maggioranza. È il primo intervento organico dalla legge quadro del 1986. Un passaggio atteso da decenni, destinato a cambiare il lavoro degli agenti nei Comuni italiani: più garanzie assicurative, nuove coperture in caso di infortunio, patrocinio legale quando l’uso delle armi o della forza finisce davanti a un giudice, bodycam tra le dotazioni, accesso ai database delle Forze di polizia dello Stato.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Polizia locale, riforma senza fondi: ai Comuni il conto delle nuove tutele

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