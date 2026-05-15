A Firenze, un uomo di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di aver rapinato un ciclista in via Baracca. Secondo quanto riferito, ha minacciato la vittima con un paio di tronchesi e un coltello prima di impossessarsi della bici. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo sul posto. La rapina si è verificata durante il pomeriggio, e la vittima ha subito chiamato le autorità, che hanno intercettato e fermato il sospettato poco dopo.

Un arresto per rapina aggravata a Firenze, dove un uomo di 47 anni è stato fermato dopo aver minacciato e derubato un cittadino malese della sua bicicletta. L’episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 13 maggio, durante un servizio straordinario di controllo del territorio. La ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, impegnata in attività di controllo, è stata avvicinata da un uomo in Piazza Puccini. La vittima, un cittadino malese di 40 anni, ha raccontato agli agenti di essere stato appena vittima di una rapina mentre si recava a lavoro in via Baracca. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Firenze, rapina un ciclista con tronchesi e coltello in via Baracca: arrestato un 47enne

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