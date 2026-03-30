Ospedale Terni nuova vita per gli spazi del Pronto Soccorso | Ampliamento e rinnovamento per garantire massima dignità dei pazienti

L’ospedale Santa Maria di Terni ha completato i lavori di ampliamento e rinnovamento del Pronto Soccorso, finanziati con circa 2 milioni di euro provenienti dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli interventi hanno riguardato gli spazi, che sono stati adeguati per migliorare le condizioni di accoglienza e assistenza ai pazienti. La nuova configurazione delle aree si inserisce nel progetto di potenziamento delle strutture ospedaliere.

Taglio del nastro dei locali raddoppiati e modernizzati grazie al milionario investimento Pnrr e al recupero dell'ex modulo Covid. Le parole della presidente Stefania Proietti. Le FOTO e i VIDEO della mattinata Nuova vita per gli spazi del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria di Terni, ora ampliato e rinnovato grazie al completamento dei lavori Pnrr per circa 2 milioni di euro. Un intervento strutturale e tecnologico che rappresenta un passaggio strategico nel percorso di modernizzazione dell’ospedale e nel rafforzamento della risposta in emergenza-urgenza. Il progetto ha comportato un significativo ampliamento delle superfici, passate da 1. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ospedale Terni, nuova vita per gli spazi del Pronto Soccorso: “Ampliamento e rinnovamento per garantire massima dignità dei pazienti” Articoli correlati Ospedale Santa Maria Terni, proseguono i lavori di ampliamento dell’area di Pronto soccorso: possibili disagiNell’ambito dei lavori di ampliamento del Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Terni, essendo quasi completati l’adeguamento strutturale e... Ospedale di Terni, restyling del Santa Maria con fondi Pnrr: grandi macchinari, ampliamento dei reparti e nuovi posti lettoUn investimento complessivo superiore ai sedici milioni di euro, per sei linee differenti di intervento. Una selezione di notizie su Ospedale Terni Temi più discussi: Ospedale di Terni, taglio del nastro per la nuova ortopedia: Operazione strategica di modernizzazione; Ipocrita il no del PD all'accordo sul nuovo ospedale; Terni, nuovo ospedale: dentro o fuori il 9 aprile cadranno tutti gli alibi; Terni: inaugurata la nuova ortopedia dell’ospedale Santa Maria. Nuovo ospedale Terni, Bandecchi punta all’intesa e convoca tutti in ComuneConvocata dal sindaco Stefano Bandecchi, per il 9 aprile alle 11, una conferenza a Palazzo Spada per proseguire il dibattito sul nuovo ospedale di Terni, al fine di raggiungere un’intesa interistituzi ... umbria24.it Terni, cardiomiopatie: l'ospedale potenzia i servizi ambulatoriali. Prescrivibili farmaci di ultima generazioneLa Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni implementa il proprio servizio ambulatoriale per le cardiomiopatie con possibile coinvolgimento genetico. Il panorama terapeutico per quest ... corrieredellumbria.it #Ospedale #Terni, #cardiologia: implementato il servizio #ambulatoriale x.com Nuovo ospedale Terni, Bandecchi punta all’intesa e convoca tutti in Comune Convocata dal sindaco Stefano Bandecchi, per il 9 aprile alle 11, una conferenza a Palazzo Spada per proseguire il dibattito sul nuovo ospedale di Terni, al fine di raggiungere un'int - facebook.com facebook