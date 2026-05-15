Durante la seduta di venerdì alla Camera, si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione. Un deputato ha protestato legandosi e slegandosi, interrompendo i lavori per alcune ore. La protesta, rivolta contro la Vigilanza Rai, includeva anche un ringraziamento pubblico rivolto a una figura politica. La scena si è conclusa con il deputato in manette, con un commento finale che menzionava un negozio di articoli erotici. La seduta si è protratta senza ulteriori interruzioni significative.

La sceneggiata di Roberto Giachetti che si incatena e si “scatena” nel corso della mattinata ha occupato tutta la mattinata di venerdì alla Camera. “ Le manette, che sono legate allo scranno, le ho dovute comprare in un sexy shop perché in Italia le manette non si possono vendere”. Lo racconta il deputato Roberto Giachetti, incatenandosi al proprio banco della Camera per protesta “contro la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza”, secondo il suo punto di vista. “Io mi autosequestro in Aula: non mi muoverò da qui finché non avrò una risposta”, spiega il parlamentare ai microfoni della trasmissione ‘Un Giorno da Pecora’ di Rai Radio 1. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Ringrazio Meloni”: finisce lo show di Giachetti in manette (comprate in un sexy shop) per protestare contro la Vigilanza Rai

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