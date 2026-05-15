Rinascente | il romanzo che svela le donne dietro la moda milanese

Un nuovo libro approfondisce le storie delle donne che hanno contribuito a plasmare l’immagine della moda milanese. Attraverso testimonianze e documenti, il testo racconta chi erano queste figure e quale ruolo hanno avuto nel trasformare Milano in un centro di alta moda. Si analizzano le vite delle sarte e delle artigiane che hanno lavorato dietro le quinte, dando forma ai capi che hanno reso famoso il quartiere della moda. La narrazione si concentra sui fatti e sulle persone che hanno scritto questa storia.

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? Domande chiave Chi erano le donne che hanno costruito il mito della moda milanese?. Come hanno fatto le sarte a cambiare il volto di Milano?. Cosa si nascondeva dietro le vetrine scintillanti della Rinascente storica?. Perché la storia del boom economico è stata scritta da lavoratrici invisibili?.? In Breve Protagoniste Bice, Eleonora e Cristina attraversano l'epoca dai fratelli Bocconi agli anni Cinquanta.. Narrazione intreccia l'estetica di Gio Ponti, Munari, Dudovich e Armani alla vita lavorativa.. Il romanzo ricostruisce l'evoluzione sociale milanese dalla fine dell'Ottocento ai decenni post-bellici.. Lavoro di commesse e sarte sostiene il progresso economico della Milano del Novecento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rinascente: il romanzo che svela le donne dietro la moda milanese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Catarsini torna a Lucca: il romanzo che svela la Viareggio del NovecentoIl 28 aprile, alle ore 18 presso il Palazzo delle Esposizioni di Lucca, in Piazza San Martino 7, verrà presentato ufficialmente il romanzo postumo di... Rinascente svela il takeover per Il Diavolo Veste Prada 2Sale la temperatura in vista dell’uscita del secondo Capitolo de Il Diavolo Veste Prada. Il romanzo della RinascenteGiorgio Armani, tanto piacere. Siamo nell’ultima pagina di un romanzo che racconta la storia del grande magazzino La Rinascente, romanzo che, per caso del destino, è arrivato in libreria proprio nei ... ilfoglio.it Un romanzo storico alla Rinascente: Le mie tuse tra Manzoni e Zola. E una Milano che realizzava i sogniMilano, 4 settembre 2025 – Un simbolo. Per alcuni un luogo cult. Certo un pezzettino inconfondibile della nostra geografia urbana: La Rinascente. Un secolo e mezzo insieme. E se si guarda bene dietro ... ilgiorno.it