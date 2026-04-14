Rinascente svela il takeover per Il Diavolo Veste Prada 2

La catena di negozi di moda ha annunciato di aver acquisito i diritti per il secondo capitolo di Il Diavolo Veste Prada. La notizia arriva a poche settimane dall’attesa uscita del film nelle sale cinematografiche. Per il momento, non sono stati comunicati dettagli sul cast o sulla data di uscita ufficiale. La produzione del sequel è stata confermata, ma non sono stati rilasciati ulteriori aggiornamenti.

Sale la temperatura in vista dell’uscita del secondo Capitolo de Il Diavolo Veste Prada. Il sequel con protagonista Miranda-Meryl Streep, Andy- Anna Hathaway e Nigel-Stanley Tucci, prodotto da 20th Century StudiosDisney, raggiungerà i cinema italiani mercoledì 29 aprile – anticipato da un’attesissima preview per gli addetti ai lavori il giovedì precedente. Nell’attesa, Milano, città che ha ospitato gran parte delle riprese, festeggia l’uscita con una serie di iniziative a partire da oggi con la Rinascente Duomo, che ha svelato il takeover e reso disponibile una serie di magliette in edizione limitata con le citazioni più iconiche del primo...🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Rinascente svela il takeover per Il Diavolo Veste Prada 2 Meryl Streep e Anne Hathaway incantano i fan durante il tour mondiale de Il Diavolo Veste Prada 2. Leggi anche: Il Diavolo Veste Prada 2 arriva a Milano: Rinascente diventa un set immersivo Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a SeoulPer il primo appuntamento della giornata, ovvero la conferenza stampa, Anne Hathaway ha scelto ancora le ruches, così maxi e vaporose da creare delle...