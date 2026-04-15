Catarsini torna a Lucca | il romanzo che svela la Viareggio del Novecento

Il 28 aprile alle 18, presso il Palazzo delle Esposizioni di Lucca, si terrà la presentazione ufficiale del romanzo postumo di Alfredo Catarsini intitolato Tra l’incudine e il martello. L’evento si svolge in Piazza San Martino 7 e segna il ritorno dell’autore, noto per aver raccontato la storia di Lucca e della sua provincia nel Novecento. Il libro svela aspetti della Viareggio di quegli anni, offrendo un’immagine dettagliata di quel periodo.

Il 28 aprile, alle ore 18 presso il Palazzo delle Esposizioni di Lucca, in Piazza San Martino 7, verrà presentato ufficialmente il romanzo postumo di Alfredo Catarsini intitolato Tra l’incudine e il martello. L’evento segna un momento cruciale per la memoria culturale locale, collegando la mostra Il Novecento di Catarsini, attualmente visitabile a Palazzo Guinigi, alla letteratura che ha raccontato le radici sociali del territorio. La serata vedrà la partecipazione di Vittorio Sgarbi, Elena Martinelli, Rodolfo Bona, Alberto Del Carlo, Andrea Palestini e Rajae Bezzaz. La ricostruzione di una Viareggio tra officine e tensioni sociali. Il volume, curato da Elena Torre e pubblicato dalla casa editrice La nave di Teseo, trasporta i lettori nella Viareggio degli anni Venti, un periodo caratterizzato dalle ferite del primo dopoguerra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catarsini torna a Lucca: il romanzo che svela la Viareggio del Novecento Notizie correlate Billy the Kid: il nuovo romanzo che svela il volto del mito del WestL’immaginario collettivo si trova di fronte a una nuova interpretazione del mito del fuorilegge più celebre del West, grazie alla penna dello... Lucca in Maschera: domenica 8 febbraio il grande spettacolo del Carnevale di ViareggioLucca, 2 febbraio 2026 - Lucca si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari di Lucca in Maschera 2026.