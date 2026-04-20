Mingardo proseguono gli interventi di messa in sicurezza del costone | rimosso un masso di grandi dimensioni

Continuano senza sosta gli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso lungo la strada regionale 562 del Mingardo, in località Cala del Cefalo. Recentemente è stato rimosso un masso di grandi dimensioni che rappresentava un potenziale pericolo. Le operazioni sono finalizzate a prevenire eventuali incidenti e garantire la sicurezza della viabilità locale. Le attività di intervento proseguono nella zona interessata.

Tempo di lettura: 2 minuti Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza del costone roccioso lungo la strada regionale 562 del Mingardo, in località Cala del Cefalo. Si tratta di un’arteria di collegamento di fondamentale importanza per il territorio, in quanto unisce Marina di Camerota a Palinuro, garantendo l’accesso alle stazioni ferroviarie e all’uscita della superstrada SS 18 “Cilentana”. Nel corso delle operazioni, i rocciatori impegnati sul fronte hanno provveduto alla rimozione di un masso di dimensioni eccezionali, superiore per grandezza a quella di un SUV, che risultava in una condizione di equilibrio estremamente precaria.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mingardo, proseguono gli interventi di messa in sicurezza del costone: rimosso un masso di grandi dimensioni Notizie correlate Marina di Camerota, costone instabile: proseguono gli interventi di messa in sicurezzaTempo di lettura: 2 minutiProseguono senza sosta gli interventi lungo la SP 562 del Mingardo, a Marina di Camerota, dove da giorni sono in corso... Messa in sicurezza a Camerota: operai in azione sulla SP 562 del MingardoContinuano gli interventi lungo la SP 562 del Mingardo, a Marina di Camerota, per la messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Massi instabili sulla strada del Mingardo a Marina di Camerota: strada chiusa per la messa in sicurezza; SR562 Mingardo, oggi nuove chiusure: proseguono gli interventi sul costone roccioso; Camerota, strada del Mingardo: proseguono interventi di messa in sicurezza della SP562; Marina di Camerota costone instabile | proseguono gli interventi di messa in sicurezza. Emergenza Mingardo: massi instabili giù dal costone. Chiusa la SP 562 per la messa in sicurezzaOperazioni di somma urgenza sulla SP 562 a Marina di Camerota: rimosse tonnellate di rocce pericolanti. Prosegue l'installazione delle reti paramassi per ripristinare la viabilità in sicurezza ... infocilento.it Sicurezza e viabilità sulla SR562 del Mingardo: scatta il piano per le reti paramassiLavori sulla SR562 del Mingardo a Marina di Camerota il 16 e 17 aprile. Ecco gli orari di chiusura e le fasce di apertura per il posizionamento delle reti paramassi ... infocilento.it MARINA DI CAMEROTA, COSTONE A RISCHIO: CORSA ALLA MESSA IN SICUREZZA SULLA SP 562- Giornate delicate a Marina di Camerota, dove sulla SP 562 del Mingardo vanno avanti senza sosta le operazioni per mettere in sicurezza il costone rocc - facebook.com facebook