Nella partita tra Rimini e Pesaro, la squadra di casa ha conquistato 41 rimbalzi, superando nettamente gli avversari. L’allenatore di Rimini ha adottato una strategia che ha messo in difficoltà la difesa di Pesaro, portando i suoi giocatori a dominare sotto canestro. Con questa vittoria, Rimini si è portata avanti nella serie, portandosi sul punteggio di 2-1. La partita si è svolta con un ritmo intenso e numerosi recuperi di palla, evidenziando la superiorità a rimbalzo della formazione di casa.

? Punti chiave Come ha fatto Rimini a dominare il tabellone con 41 rimbalzi?. Quale mossa tattica di Dell’Agnello ha mandato in crisi la difesa di Pesaro?. Perché la produzione offensiva di Pesaro si è fermata dopo i falli di Tambone?. Chi sono le giocatrici che hanno garantito la freschezza atletica ai biancorossi?.? In Breve Rimini ha dominato con 41 rimbalzi totali e 13 offensivi contro i 5 di Pesaro.. Denegri ha segnato 14 punti, seguita da Porter, Camara e Alipiev con 12 ciascuno.. Tambone e Bertini hanno messo a segno 20 punti a testa per la Victoria Libertas.. Prossima sfida decisiva sabato 16 maggio alle 20:30 presso il palazzetto Flaminio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini travolge Pesaro con 41 rimbalzi: la Dole vola sul 2-1

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