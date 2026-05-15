Rimini apre il raduno dell’Anc | tra droni e paracadutisti
A Rimini è iniziato il raduno dell’Anc, con dimostrazioni pratiche di protezione civile previste in diverse zone della città. Durante l’evento, sono stati mostrati droni e paracadutisti impegnati in esercitazioni e dimostrazioni pubbliche. Sono state poste domande sulla futura applicazione dei droni per la prevenzione di alluvioni e su dove si svolgeranno le attività pratiche di protezione civile. La manifestazione coinvolge volontari e operatori in attività di formazione e dimostrazioni.
? Domande chiave Come verranno utilizzati i droni per prevenire le alluvioni?. Dove si svolgeranno le dimostrazioni pratiche della protezione civile?. Chi parteciperà alle esercitazioni tecniche nel villaggio della legalità?. Cosa vedranno gli studenti durante gli incontri con le specialità?.? In Breve Presenza del sindaco Sadegholvaad e dell'attrice Valeria Altobelli a piazzale Kennedy.. Villaggio della legalità e protezione civile con droni e unità cinofile.. Pomeriggio con lancio paracadutisti e spettacolo teatrale al teatro Galli.. Chiusura domenica con concerto della banda e sfilata al Lungomare Tintori.. Migliaia di soci e familiari dell’Associazione nazionale carabinieri si sono riuniti oggi in piazzale Kennedy a Rimini per l’apertura del 26esimo raduno nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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