Rimini apre il raduno dell’Anc | tra droni e paracadutisti

A Rimini è iniziato il raduno dell’Anc, con dimostrazioni pratiche di protezione civile previste in diverse zone della città. Durante l’evento, sono stati mostrati droni e paracadutisti impegnati in esercitazioni e dimostrazioni pubbliche. Sono state poste domande sulla futura applicazione dei droni per la prevenzione di alluvioni e su dove si svolgeranno le attività pratiche di protezione civile. La manifestazione coinvolge volontari e operatori in attività di formazione e dimostrazioni.

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