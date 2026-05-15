Raduno nazionale dei carabinieri a Rimini | il video del 15 maggio
Il 15 maggio a Rimini si è svolto il raduno nazionale dei carabinieri, con la partecipazione di migliaia di militari. La giornata è iniziata con una cerimonia di alzabandiera e ha visto l’inaugurazione di un nuovo spazio chiamato ‘Villaggio della...’. La manifestazione ha coinvolto diverse forze dell’ordine e si è svolta in diverse location della città, attirando anche numerosi cittadini e turisti presenti in zona. Un video documenta le fasi principali dell’evento.
Rimini accoglie migliaia di divise per l’Alzabandiera e l’inaugurazione del ‘Villaggio della Legalità’ sul lungomare di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
XXVI Raduno Nazionale Carabinieri a Rimini
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Raduno nazionale dei Carabinieri, Rimini 15/16/17 Maggio. facebook
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