Assegno unico nei primi tre mesi del 2026 erogati 4,9 miliardi alle famiglie

Nell'informare sull'assegno unico, l'INPS ha reso noto che tra gennaio e marzo del 2026 sono stati erogati complessivamente 4,9 miliardi di euro alle famiglie beneficiarie. L'ente ha pubblicato un aggiornamento dell'Osservatorio Statistico dedicato a questa misura, fornendo dati dettagliati sulle somme distribuite nei primi tre mesi dell'anno. Questa cifra rappresenta una parte significativa delle erogazioni complessive in corso.

L'INPS ha diffuso oggi l’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico dedicato all’Assegno Unico Universale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegno Unico INPS 2026: Importi Aggiornati, ISEE e Date di Pagamento

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