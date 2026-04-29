Partenza col botto | sarà un’estate record

L’inizio della stagione ha portato a Bellaria Igea Marina numeri che suggeriscono un’estate da record. Le prenotazioni e le presenze nei primi giorni sono aumentate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le strutture ricettive segnalano un incremento di clienti, mentre le autorità locali monitorano costantemente i dati di afflusso. La situazione sembra indicare un trend positivo per i prossimi mesi.

Un inizio di stagione che proietta Bellaria Igea Marina verso quella che potrebbe essere un’estate record. Il bilancio del mese di aprile parla chiaro: tra Pasqua, i ponti primaverili e il forte traino del settore congressuale, la città si conferma meta favorita per il turismo. A tracciare il quadro positivo è Emanuele Campana, presidente di Federalberghi Aia, che non nasconde la soddisfazione per un trend avviato sotto i migliori auspici. "L’andamento è stato molto positivo fin da subito, a partire dalla Pasqua – spiega Campana – Gli hotel che hanno aperto, circa 100 strutture, hanno riscontrato il tutto esaurito o quasi. Una Pasqua che cade presto è sempre un richiamo deciso per gli ospiti e il bel tempo ha fatto il resto".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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