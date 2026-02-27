La rassegna dedicata alla Palestina si avvia alla fase conclusiva con due eventi di grande rilievo civile e culturale. Promossa dall’associazione Gaza FuoriFuoco, in collaborazione con la Cgil, altre realtà locali e la Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, la manifestazione si prepara a chiudersi con un’attenzione particolare su temi e storie legate alla regione.

Si avvia alla conclusione con due appuntamenti di forte spessore civile e culturale il percorso dedicato alla Palestina (’Quattro mostre per la Palestina’) promosso dall’associazione Gaza FuoriFuoco insieme alla Cgil, varie realtà del territorio e la Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli. Dopo quaranta giorni di mostre, incontri e dibattiti che hanno coinvolto scuole, associazioni e cittadini, il calendario, per l’ultima settimana, concentra l’attenzione su domenica 1 marzo a Palazzo Ducale e su venerdì 6 marzo all’auditorium dell’ex Torre Fiat a Marina di Massa. Un cammino intenso che, come hanno sottolineato in conferenza stampa Giancarlo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rassegna Palestina, chiusura col botto

Leggi anche: Atletico Ascoli, chiusura col botto

Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano chiusura col bottoPisa 22 dicembre 2025 – In Eccellenza il Fratres Perignano batte 2 – 0 la Larcianese allo Stadio Comunale “Matteoli” e con il suo sesto posto a quota...

Discussioni sull' argomento Non lasciamoli soli, incontro dedicato alla situazione in Palestina; Dalla Palestina agli Anni di piombo, la storia torna all’Ospitale; CAGLIARI: 91 DENUNCE CONTRO LE MANIFESTAZIONI PER LA PALESTINA E ANTIFASCISTE DELL’AUTUNNO 2025; Zahra-la Palestina che non ti aspetti. Piccola rassegna di corti palestinesi.

Al via la rassegna ’Sguardi sulla Palestina’In un tempo segnato da violenza, disinformazione e silenzi, nasce alla Spezia la rassegna cinematografica ‘Sguardi sulla Palestina’, in programma da domani al 12 marzo al cinema Il Nuovo. Un ciclo di ... lanazione.it

#INCONTRI Sabato 28 febbraio secondo dei due appuntamenti della rassegna " ", dedicato alla situazione in Palestina attraverso il racconto del viaggio di amministratori della Città Metropolitana di Firenze in Cisgiordania. Ore - facebook.com facebook