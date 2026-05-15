Rigamonti porta in tavola il carpaccio

Il mercato del carpaccio sta vivendo un periodo di forte crescita, attirando sia chi tiene alla linea sia chi cerca un pasto rapido e di qualità. La richiesta riguarda principalmente prodotti di prima scelta, che vengono apprezzati da consumatori attenti alla salute e dalla clientela più pratico. La diffusione di questa specialità si nota in tutti i canali di vendita, con un incremento delle vendite rispetto ai periodi precedenti. La tendenza si riscontra anche nelle attività di ristorazione e nei negozi specializzati.

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Tutti pazzi per il carpaccio, tra consumatori attenti alla linea e lavoratori indaffarati amanti della praticità e delle materie di prima scelta, il mercato corre più del previsto. Ed è così che il gruppo Rigamonti ingrana la sesta e sceglie Tuttofood 2026 per presentare una nuova linea retail destinata alla grande distribuzione, con il debutto della referenza Angus. L'azienda valtellinese produttrice di salumi e insaccati, leader nella bresaola, punta così a rafforzare la presenza in un segmento che negli ultimi mesi ha registrato una crescita a doppia cifra. Secondo i dati Circana, a febbraio 2026 il mercato dei carpacci ha segnato un aumento del 28,8% a valore e del 26,1% a volume rispetto allo stesso periodo del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rigamonti porta in tavola il carpaccio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Carpaccio e Calvino: l’arte che racconta mondi oniriciLa pittura di Vittore Carpaccio, attiva nel 1502 a Venezia, rivela una narrazione complessa che Italo Calvino ha definito come un modello per la... Vitulano, a tavola tra i banchi: la mensa della Scuola dell’Infanzia si trasforma in una tavola d’altri tempi.Tempo di lettura: 3 minutiNon è stato un mezzogiorno come tutti gli altri quello vissuto ieri dai piccoli alunni della scuola dell’infanzia di...