Carpaccio e Calvino | l’arte che racconta mondi onirici

Nel 1502 a Venezia, Vittore Carpaccio realizza opere che mostrano una narrazione ricca di dettagli e di mondi immaginativi. Italo Calvino ha riconosciuto in questa pittura un esempio di come si possa costruire un racconto visivo capace di evocare atmosfere oniriche. Le sue tele diventano così un ponte tra l’arte e la creatività letteraria, offrendo uno sguardo su mondi fantastici e intricati.

La pittura di Vittore Carpaccio, attiva nel 1502 a Venezia, rivela una narrazione complessa che Italo Calvino ha definito come un modello per la propria immaginazione. Le opere del pittore veneziano non si limitano a rappresentare eventi, ma costruiscono mondi dove ogni dettaglio possiede un peso narrativo pari alla scena principale. Questa connessione tra arte visiva e letteratura emerge con forza quando si analizzano i cicli dipinti per la Scuola dei Dalmati. Il legame profondo tra l’artista e lo scrittore è radicato nella capacità di entrambi di frammentare l’unità dell’azione in mille dettagli perfetti. Non si tratta solo di decorazione, ma di una vera e propria storia raccontata attraverso ombre e luci, dove il drago e il santo sono solo parte di un quadro molto più vasto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carpaccio e Calvino: l’arte che racconta mondi onirici Articoli correlati La mostra 'Quantum reflections'. Immergiti tra arte, luce e mondi virtualiA volte basta entrare in uno spazio in cui luce, suono e movimento cambiano per sentirsi, anche solo per pochi minuti, dentro un’altra realtà. Festival della creatività: studenti delle scuole esplorano nuovi mondi attraverso l’immaginazione e l’arte visivaDal 23 al 28 marzo, Ravenna si trasforma in una grande sala cinematografica a cielo aperto, dove il suono delle risate degli studenti si mescola al... Contenuti e approfondimenti su Carpaccio e Calvino l'arte che racconta... Amare l’arte con Vittorio Sgarbi. Vittore Carpaccio, un vero narratoreNel ciclo di San Giorgio degli Schiavoni sembra di leggere L’Orlando Furioso. Se ne accorse Italo Calvino, che riconosceva il pittore come un suo maestro. Per lo spirito delirante, cioè sconfinant ... iodonna.it Italo Calvino: splende Palomar, l'opera di luce di Giulio Paolini che accompagna la mostra alle Scuderie del QuirinaleOltre 400 prestiti con cui tracciare un percorso tendenzialmente cronologico che illustra i caratteri e l'evoluzione dell'immaginario calviniano dagli anni di formazione e dalle prime prove agli anni ... ilmessaggero.it