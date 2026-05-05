A caccia di ombra | una camminata per mappare i rifugi climatici della città

Martedì 12 maggio, tra le 18 e le 20, la città si anima di un'escursione collettiva volta a individuare e mappare i punti di rifugio climatico presenti nel suo territorio. L'iniziativa coinvolge cittadini e volontari in una passeggiata che mira a raccogliere dati utili per comprendere quali zone siano più protette dal caldo e dal freddo. L'evento si svolge in un momento di crescente attenzione alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

Martedì 12 maggio dalle 18 alle 20, Lugo diventa protagonista di un'azione collettiva contro la crisi climatica. Nell'ambito del progetto “Fresco” va in scena “Al Riparo!”, una camminata durante la quale scoprire, raccogliere e geolocalizzare i rifugi climatici in città: spazi pubblici e servizi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate "Rifugi climatici" in città contro le ondate di calore, scontro in consiglio comunalePromuovere azioni di contrasto alle ondate di calore, a partire dalla creazione di una rete diffusa di "rifugi climatici" e da interventi... Ritratto di una città in pezzi - Camminata audioguidata nei luoghi della memoriaIn occasione delle celebrazioni per l'81esimo anniversario della Liberazione Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) organizza... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Salva Landorus Ombra nella sua Forma Incarnazione nell’Assalto dell’evento Volontà d’acciaio di Pokémon GO; Il PSG ha davanti a sé l’ostacolo più grosso per la difesa del titolo; Omicidio Dino Carta a Foggia, è ancora caccia all'assassino: l'ombra di Spiderman sul movente; Spari al corteo del 25 Aprile a Roma, caccia all'uomo con la mimetica e il casco scuro che ha ferito la coppia dell'Anpi. Video al setaccio: L'ombra dell'estrema destra. Caldo estremo a Roma, turisti a caccia di acqua e ombraMilano, 11 lug. (askanews) – Termometro intorno ai 40 gradi a Roma. Un’ondata di calore che mette in difficoltà cittadini e turisti. Beviamo l’acqua, facciamo quello che possiamo, cerchiamo l’ombra ... affaritaliani.it Caldo a Roma, al Colosseo turisti a caccia di uno spicchio d’ombraRoma, 1 lug. (askanews) – In visita al Colosseo con temperature bollenti e un alto tasso di umidità. Un’impresa per i turisti arrivati a Roma in questi giorni che si sono attrezzati con cappelli, ... affaritaliani.it Caccia, respinto il ricorso della Lac: restano 23 valichi regolati x.com La notizia ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando una caccia al tesoro collettiva che ricorda, per dinamismo e partecipazione, la storica corsa all'oro del 1849 - facebook.com facebook