Anziana investita sulle strisce pedonali a Giffoni | individuato il responsabile

Mercoledì a Giffoni Valle Piana, una donna è stata investita sulle strisce pedonali in via Spirito. L’automobilista coinvolto non si è fermato per prestare soccorsi. Dopo le indagini, è stato individuato il responsabile dell’incidente. La donna è stata portata in ospedale per le cure necessarie. La situazione si è verificata in un tratto di strada frequentato da pedoni e veicoli.

Era stata investita sulle strisce pedonali, mercoledì, in via Spirito, a Giffoni Valle Piana, una donna e l'automobilista non si era neppure fermato per soccorrerla. Ma, come reso noto dal sindaco Antonio Giuliano, la Polizia Municipale ha individuato il responsabile: “Nonostante l’assenza di testimoni oculari, gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a individuare il responsabile, un anziano che si è mostrato fin da subito collaborativo e profondamente dispiaciuto. La donna, soccorsa dai sanitari, fortunatamente è fuori pericolo”, ha raccontato il primo cittadino. “Mi congratulo con la Polizia Municipale di Giffoni per l’eccellente lavoro svolto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

