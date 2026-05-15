Rifiuti abbandonati in un parcheggio quasi una tonnellata di materiale sequestrato | denunciato 34enne
Nel corso di un'operazione condotta dal Comando della Polizia Locale dell’Unione Romagna Faentina, sono stati sequestrati quasi 1000 chili di materiali abbandonati in un parcheggio. Durante i controlli, un uomo di 34 anni è stato denunciato per aver gestito illegalmente i rifiuti. L'intervento si è concentrato sulla repressione della gestione abusiva dei rifiuti nelle aree pubbliche. Non sono stati rilevati altri soggetti coinvolti o ulteriori violazioni al momento.
Un'operazione mirata al contrasto della gestione abusiva di rifiuti è stata portata a termine dal Comando della Polizia Locale dell’Unione Romagna Faentina. Nel corso di un servizio, gli agenti di una pattuglia della Polizia locale hanno controllato un autocarro in sosta in un parcheggio pubblico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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