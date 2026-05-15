Rifiuti abbandonati in un parcheggio quasi una tonnellata di materiale sequestrato | denunciato 34enne

Nel corso di un'operazione condotta dal Comando della Polizia Locale dell’Unione Romagna Faentina, sono stati sequestrati quasi 1000 chili di materiali abbandonati in un parcheggio. Durante i controlli, un uomo di 34 anni è stato denunciato per aver gestito illegalmente i rifiuti. L'intervento si è concentrato sulla repressione della gestione abusiva dei rifiuti nelle aree pubbliche. Non sono stati rilevati altri soggetti coinvolti o ulteriori violazioni al momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui