Un esercito di volontari per pulire Vimercate | raccolta più di una tonnellata di rifiuti abbandonati anche materassi

Il 8 marzo a Vimercate, 45 volontari si sono uniti per partecipare a una giornata di raccolta rifiuti promossa dalla onlus Plastic Free e Cem Ambiente. Durante l’evento, sono stati raccolti più di una tonnellata di rifiuti abbandonati, tra cui anche materassi. L’iniziativa ha coinvolto la comunità locale in un’attività di tutela ambientale.

Una domenica passata a fare del bene all'ambiente. Ieri, 8 marzo, ben 45 volontari hanno aderito alla giornata di raccolta rifiuti abbandonati organizzata dalla onlus Plastic Free in collaborazione con Cem Ambiente a Vimercate. "Un sincero grazie a tutti i volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per questa importante iniziativa - dicono gli organizzatori"