Riepilogo europeo | il Girona fa un passo verso la salvezza con un pareggio prezioso

Nella giornata di giovedì, il Girona ha giocato una partita contro la Real Sociedad valida per la Liga. La gara si è conclusa con un risultato di 1-1, con un gol per parte. La squadra ha ottenuto un punto che le permette di avvicinarsi alla salvezza nel campionato spagnolo. La partita è stata segnata da momenti di equilibrio tra le due formazioni, con il Girona che ha mantenuto la possibilità di migliorare la propria posizione in classifica.

2026-05-15 00:14:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Girona si è avvicinato sempre di più alla salvezza della Liga nonostante sia stato costretto ad accontentarsi di un pareggio per 1-1 contro la Real Sociedad giovedì sera. I padroni di casa iniziano alla grande, con Joel Roca e Viktor Tsygankov che mettono alla prova Alex Remiro nei primi minuti, ma la Sociedad gradualmente si calma e inizia a rendersi minacciosa con i vivaci Takefusa Kubo e Luka Sucic. La svolta è arrivata al 28?, quando Jon Martin si è alzato più in alto su un corner di Sergio Gomez e ha lanciato un colpo di testa nell’angolo portando gli ospiti in vantaggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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