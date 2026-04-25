Il Lecce strappa un punto a Verona e fa un piccolo passo verso la salvezza

Nel match tra Verona e Lecce si è concluso a reti inviolate, con nessuna delle due squadre in grado di segnare. La partita, disputata tra due formazioni in posizioni di classifica delicate, ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato. La sfida si è disputata sul campo, senza reti né cambi di risultato, lasciando invariati i punteggi delle rispettive classifiche.

AGI - Pareggio senza gol tra Verona e Lecce, sfida di bassa classifica tra due squadre che giocano sull' equilibrio precario di situazioni diverse, ma entrambe complicate. Per i veneti retrocessione di fatto solo rimandata, per i salentini un punto che muove la classifica e che permette alla squadra di mister Di Francesco di guadagnare un punto sulla Cremonese e di lasciare, a 4 giornate dalla fine del campionato, il terzultimo posto che vale la B. La prima occasione della gara ce l'ha il Verona, con il lancio lungo di Bernede per Belghali che dentro l'area serve a rimorchio Akpa Akpro, rapido nella conclusione che Falcone è reattivo a respingere.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Lecce strappa un punto a Verona e fa un piccolo passo verso la salvezza Notizie correlate La rivincita di Pierotti e Stulic. Il Lecce supera la Cremonese e fa un passo verso la salvezzaIn gol l’argentino e il serbo, entrambi spesso nel mirino delle critiche per il loro rendimento. Blitz della Fiorentina a Verona (0-1). Con Fagioli passo avanti verso la salvezzaAGI - La Fiorentina inizia lo scatto verso la salvezza, il Verona si avvia verso la retrocessione in Serie B. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Una modesta Fiorentina strappa un pareggio a Lecce; Il Lecce riagguanta il pareggio, contro la Fiorentina finisce 1-1; LECCE - Attacco spuntato, poche idee ma confuse: ci pensa Tiago a riprendere la Fiorentina. Le pagelle; Pagelle Lecce-Fiorentina 1-1, i voti della partita: Pongracic un muro, Gudmundsson imbarazzante, Piccoli ancora male. La Fiorentina trova un punto immeritato a Lecce. Lecce-Fiorentina 1-1: Harrison illude i viola, Tiago Gabriel firma il pariDiretta Lecce-Fiorentina del 20 aprile 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la Serie A ... calciomagazine.net Una Fiorentina passiva strappa un punto a Lecce: le pagelle dei viola5.5 - Agli uomini di Vanoli bastano 10 minuti fatti bene nel primo tempo per non uscire sconfitti dalla trasferta salentina. Di fatto, i viola nel primo quarto d'ora di gara soffrono la pressione alta ... pianetalecce.it TeleRama. . TELERAMA NEWS LECCE - EDIZIONE DELLE 20.30 DEL 24 APRILE 2026 - facebook.com facebook