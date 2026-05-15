Ricoverato l' ex marito di Sonia Bottacchiari la mamma ancora irreperibile coi figli | Ha percorso 10mila km per ritrovarli colpito da malore

L’ex marito di Sonia Bottacchiari, scomparsa insieme ai due figli adolescenti e ritrovata mercoledì scorso, è stato ricoverato in ospedale a Piacenza dopo aver avuto un malore. Secondo quanto riferito, avrebbe percorso circa diecimila chilometri nella ricerca dei figli. La donna, ancora irreperibile, non è stata localizzata dopo la scomparsa avvenuta alcuni giorni fa. La situazione resta sotto osservazione, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini sulla vicenda.

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