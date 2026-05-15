Ricoverato l' ex marito di Sonia Bottacchiari la mamma ancora irreperibile coi figli | Ha percorso 10mila km per ritrovarli colpito da malore
L’ex marito di Sonia Bottacchiari, scomparsa insieme ai due figli adolescenti e ritrovata mercoledì scorso, è stato ricoverato in ospedale a Piacenza dopo aver avuto un malore. Secondo quanto riferito, avrebbe percorso circa diecimila chilometri nella ricerca dei figli. La donna, ancora irreperibile, non è stata localizzata dopo la scomparsa avvenuta alcuni giorni fa. La situazione resta sotto osservazione, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini sulla vicenda.
Ricoverato all’ospedale di Piacenza per un malore l’ex marito di Sonia Bottacchiari, la donna scomparsa con i due figli adolescenti e poi ritrovata mercoledì scorso.È accaduto stamattina. A renderlo noto è l'avvocata Federica Obizzi, che assiste l'uomo. "La situazione - spiega Obizzi - è stata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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