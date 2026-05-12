Fibromialgia riconoscere comprendere e curare | incontro aperto alla cittadinanza

In occasione della giornata mondiale della Fibromialgia, i Lions Club “Ancona Colle Guasco” e “Ancona La Mole” hanno organizzato un incontro pubblico presso l’NH Hotel. L’obiettivo è fornire informazioni sulla patologia alla cittadinanza, in un evento aperto a tutti. La manifestazione si svolge oggi, giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla fibromialgia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui