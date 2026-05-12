Fibromialgia riconoscere comprendere e curare | incontro aperto alla cittadinanza

Da anconatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della giornata mondiale della Fibromialgia, i Lions Club “Ancona Colle Guasco” e “Ancona La Mole” hanno organizzato un incontro pubblico presso l’NH Hotel. L’obiettivo è fornire informazioni sulla patologia alla cittadinanza, in un evento aperto a tutti. La manifestazione si svolge oggi, giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla fibromialgia.

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ANCONA - Nella giornata mondiale della Fibromialgia, che si celebra oggi, i Lions Club “Ancona Colle Guasco” e “Ancona La Mole”, organizzano all’NH Hotel un incontro aperto alla cittadinanza, allo scopo di dare adeguate informazioni su questa patologia. Appuntamento alle 18, gratuito. Si stima.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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