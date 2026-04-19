Gioco d’azzardo come riconoscere i rischi | incontro aperto alla cittadinanza

Venerdì 23 alle 16 si terrà un incontro pubblico presso il centro Le contrade di Portomaggiore dedicato al gioco d’azzardo. L’evento mira a informare i cittadini sui rischi legati a questa attività e a promuovere strategie di prevenzione. La riunione fa parte di un piano locale volto a contrastare le dipendenze patologiche legate al gioco e si rivolge a tutta la comunità, con un’attenzione particolare ai residenti.

Gioco d'azzardo: individuare i pericoli e prevenire i rischi. Nell’ambito del piano locale di contrasto a questa dipendenza patologica, si svolgerà nel pomeriggio di giovedì 23, alle 16 al centro Le contrade di Portomaggiore, un nuovo incontro rivolto a tutta la popolazione, in particolare alla.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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