Ricerca | l’Università tra i fondatori della European Quantum Academy

L’Università di Pisa si è unita come una delle istituzioni fondatrici alla European Quantum Academy, un progetto europeo sviluppato nell’ambito del Quantum Flagship. Questa iniziativa mira a coordinare e promuovere la formazione nelle tecnologie quantistiche in Europa. La creazione dell’Accademia coinvolge diverse università e centri di ricerca, con l’obiettivo di rafforzare le competenze e le capacità nel settore dei sistemi quantistici. La notizia è stata annunciata il 15 maggio 2026.

Pisa, 15 maggio 2026 – L’Università di Pisa è fra i fondatori della European Quantum Academy (EQA), la nuova iniziativa europea nata nell’ambito del Quantum Flagship per coordinare la formazione nelle tecnologie quantistiche. Gli obiettivi sono costruire le competenze necessarie allo sviluppo del settore nei prossimi anni e ridurre il divario di competenze tra le diverse regioni europee. La rete riunisce oltre 70 istituzioni partner e più di 100 organizzazioni affiliate in tutta Europa. L'idea è di creare un ecosistema educativo integrato capace di accompagnare studenti, ricercatori e ricercatrici, insegnanti e professionisti lungo tutto il percorso formativo, dalla scuola all’alta formazione, alla riqualificazione professionale nelle aziende e all'apprendimento nell'arco della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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