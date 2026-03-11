Stem Generation | a Città della Scienza un weekend con università centri di ricerca e scuole tra aerospazio energia e innovazione

Nel fine settimana del 14 e 15 marzo 2026, Città della Scienza a Napoli ospiterà l’evento STEM GENERATION, dedicato alla promozione della cultura scientifica e tecnologica. Durante l’iniziativa, università, enti di ricerca e scuole del territorio saranno presenti con attività e approfondimenti nei settori dell’aerospazio, dell’energia e dell’innovazione. L’evento si svolgerà in modo aperto e partecipativo nel centro espositivo della città.

Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 Città della Scienza di Napoli propone STEM GENERATION, un weekend speciale dedicato alla cultura scientifica e tecnologica con il coinvolgimento di dipartimenti universitari, enti di ricerca e scuole del territorio. Un ricco programma di attività interattive.