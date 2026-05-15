Tecnologie quantistiche l' Università di Pisa fra i fondatori della rete di ricerca europea
L'Università di Pisa ha contribuito alla creazione della European Quantum Academy (EQA), un'iniziativa europea dedicata alla formazione nelle tecnologie quantistiche. La rete di ricerca è stata avviata nell'ambito del progetto Quantum Flagship, che mira a sviluppare e promuovere le tecnologie quantistiche in Europa. La partecipazione dell'ateneo fa parte di un impegno più ampio a livello continentale per favorire la collaborazione tra enti di ricerca e università nel settore emergente delle tecnologie quantistiche.
L'Università di Pisa è fra i fondatori della European Quantum Academy (EQA), la nuova iniziativa europea nata nell'ambito del Quantum Flagship per coordinare la formazione nelle tecnologie quantistiche. Gli obiettivi sono costruire le competenze necessarie allo sviluppo del settore nei prossimi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Will AI make us stupid or destroy schools - Andreas Schleicher- Dir : OECD
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