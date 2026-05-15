Tecnologie quantistiche l' Università di Pisa fra i fondatori della rete di ricerca europea

L'Università di Pisa ha contribuito alla creazione della European Quantum Academy (EQA), un'iniziativa europea dedicata alla formazione nelle tecnologie quantistiche. La rete di ricerca è stata avviata nell'ambito del progetto Quantum Flagship, che mira a sviluppare e promuovere le tecnologie quantistiche in Europa. La partecipazione dell'ateneo fa parte di un impegno più ampio a livello continentale per favorire la collaborazione tra enti di ricerca e università nel settore emergente delle tecnologie quantistiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui