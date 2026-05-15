Ricci | L’arrivo al Milan è stato straordinario ho trovato una famiglia Modric? Il più forte
Samuele Ricci, nuovo centrocampista del Milan arrivato questa estate dal Torino, ha parlato della sua esperienza nella squadra. Ricci ha descritto l’ambiente come molto accogliente, definendolo una vera famiglia. Ha anche commentato il talento di Modric, definendolo il più forte. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista in cui ha condiviso alcuni aspetti della sua esperienza tra i rossoneri. Ricci si è soffermato anche sulle prime impressioni e sulla sua posizione all’interno del team.
Samuele Ricci, centrocampista del Milan arrivato in estate dal Torino dopo un lungo corteggiamento, è stato ospite nel canale YouTube di Marialuisa Jacobelli. Il centrocampista rossonero ha voluto raccontarsi in una lunga intervista nella quale ha parlato della sua carriera calcistica. Nel corso della chiacchierata, il calciatore ha toccato diversi temi: dal sogno di fare il calciatore ai momenti difficili, fino all'approdo in rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: A Ricci viene posta subito una domanda importantissima: 'Ha mai pensato di. non farcela a diventare un calciatore professionista?'. Ricci, consapevole... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Tare e Allegri arrivano, si presentano a Milanello e trovano che hanno già venduto Reijnders e comprato Ricci. Poi ci mette del suo Tare con Jashari e Nkunku. Menomale che arriva la lite di Marsiglia e Allegri mette un cerottone con l'arrivo di Rabiot @France x.com
#Sampdoria, non solo la salvezza: Matteo #Ricci festeggia un nuovo arrivo in famiglia facebook
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