Ricci | L’arrivo al Milan è stato straordinario ho trovato una famiglia Modric? Il più forte

Da pianetamilan.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Samuele Ricci, nuovo centrocampista del Milan arrivato questa estate dal Torino, ha parlato della sua esperienza nella squadra. Ricci ha descritto l’ambiente come molto accogliente, definendolo una vera famiglia. Ha anche commentato il talento di Modric, definendolo il più forte. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista in cui ha condiviso alcuni aspetti della sua esperienza tra i rossoneri. Ricci si è soffermato anche sulle prime impressioni e sulla sua posizione all’interno del team.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Samuele Ricci, centrocampista del Milan arrivato in estate dal Torino dopo un lungo corteggiamento, è stato ospite nel canale YouTube di Marialuisa Jacobelli. Il centrocampista rossonero ha voluto raccontarsi in una lunga intervista nella quale ha parlato della sua carriera calcistica. Nel corso della chiacchierata, il calciatore ha toccato diversi temi: dal sogno di fare il calciatore ai momenti difficili, fino all'approdo in rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: A Ricci viene posta subito una domanda importantissima: 'Ha mai pensato di. non farcela a diventare un calciatore professionista?'. Ricci, consapevole... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ricci l8217arrivo al milan 232 stato straordinario ho trovato una famiglia modric il pi249 forte
© Pianetamilan.it - Ricci: “L’arrivo al Milan è stato straordinario, ho trovato una famiglia. Modric? Il più forte”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Kalulu: «Quando ho firmato al Milan non giocavo all’inizio. Juve? Ho trovato un ambiente accogliente. Ruolo? Mi sento più a mio agio in difesa»Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

Leggi anche: Conceicao: “Al Milan ho trovato una situazione difficile. Il malumore si sentiva”

Antonio Ricci attacca ancora Affari Tuoi: Induce al gioco d’azzardoStriscia la Notizia torna e Ricci riaccende la polemica contro Affari Tuoi. Alla vigilia del debutto della nuova edizione di Striscia la Notizia, Antonio Ricci riaccende una polemica che non si è mai ... comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web