Ricci | L’arrivo al Milan è stato straordinario ho trovato una famiglia Modric? Il più forte

Samuele Ricci, nuovo centrocampista del Milan arrivato questa estate dal Torino, ha parlato della sua esperienza nella squadra. Ricci ha descritto l’ambiente come molto accogliente, definendolo una vera famiglia. Ha anche commentato il talento di Modric, definendolo il più forte. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un’intervista in cui ha condiviso alcuni aspetti della sua esperienza tra i rossoneri. Ricci si è soffermato anche sulle prime impressioni e sulla sua posizione all’interno del team.

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