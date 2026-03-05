Da quando ha firmato con il Milan, il difensore ha ammesso di aver inizialmente avuto poche opportunità di giocare. Ha anche parlato del suo trasferimento alla Juventus, definendo l’ambiente come molto accogliente. Attualmente, si sente più a suo agio nel ruolo di difensore, rispetto ad altre posizioni in campo.

Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta chiusa! Le richieste per il sì: vuole portarsi con sé quei due dal Milan! Infortunio Dybala, altro stop per la Joya giallorossa! Trasferta di Genova a rischio? Le ultimissime Vlahovic Juve, arrivano segnali confortanti: le novità dall’allenamento odierno dei bianconeri! Le ultimissime Sassuolo, Koné si racconta: «Impresa della stagione? Il 3-0 a Bergamo. Grosso? Mi ha aiutato molto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kalulu: «Quando ho firmato al Milan non giocavo all’inizio. Juve? Ho trovato un ambiente accogliente. Ruolo? Mi sento più a mio agio in difesa»

Leggi anche: Piovanelli si racconta: «Pisa Juve è una partita strana per me. Con Spalletti ho passato anche un’estate insieme. Alla Juve ho trovato un grande ambiente ma poi…»

F1, Charles Leclerc: “Mi sento sempre più a mio agio in macchina. Adesso non guardiamo alle prestazioni”Charles Leclerc ha totalizzato 89 giri al volante della SF-26 nella sessione pomeridiana della quarta giornata dei test collettivi privati di...

Contenuti e approfondimenti su Kalulu Quando ho firmato al Milan non....

Kalulu scherza: Ho scelto il 15 perché il 10 era occupato. Come sono nate le esultanzeCon il Milan non giocavo all'inizio, era difficile. Juve? Subito a mio agio, le parole del difensore francese intervistato dai giovani tifosi bianconeri ... tuttosport.com

KALULU ai Junior Reporter: Esultanze con gli altri nate come uno scherzo, al Milan ho passato un momento difficile. Qui alla Juve ho trovato una famiglia super professionalePierre Kalulu ha risposto ad alcune domande dei Junior Reporter: Che ruolo ti fa sentire più a tuo agio e perché? C’è un difensore da cui ruberesti volentieri ... tuttojuve.com