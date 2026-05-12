Sergio Conceicao, attuale allenatore dell'Al-Ittiad, ha parlato delle difficoltà incontrate durante il suo periodo al Milan, sottolineando che si percepiva un forte malumore all’interno dello spogliatoio. In un’intervista, ha condiviso alcuni dettagli sui momenti passati con il club rossonero, evidenziando le sfide affrontate e le sensazioni che caratterizzavano la squadra in quel periodo. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulle condizioni interne del team milanese.

La stagione scorsa dei rossoneri non è stata poi così idilliaca. Iniziata con Paulo Fonseca, finita con Sergio Conceicao. Dopo alcuni mesi alla guida del Diavolo, Fonseca (ex allenatore della Roma), è stato esonerato a causa dei risultati negativi conquistati col tempo. Al suo posto è arrivato, per l'appunto, Sergio Conceicao, allenatore che, dopo alcuni giorni, conquistò subito il suo primo trofeo: la Supercoppa Italiana a Riyadh contro l'Inter di Simone Inzaghi. Sulle difficoltà vissute al Milan: “A Milano ho trovato una situazione difficile: basti pensare che dopo il primo pareggio col Cagliari hanno iniziato a girare voci sul mio sostituto e nessuno della dirigenza si degnò di smentirle.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Conceicao: “Al Milan ho trovato una situazione difficile. Il malumore si sentiva”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Francisco Conceicao est le seul joueur qui m’a procuré du plaisir ce soir : Un vrai joueur

Notizie correlate

Verona, Sammarco dopo la sconfitta contro il Como: «Ho dato tutto. Mi sono trovato in una situazione non facile e credo di poter stare in questa categoria»Italiano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo...

Kalulu: «Quando ho firmato al Milan non giocavo all’inizio. Juve? Ho trovato un ambiente accogliente. Ruolo? Mi sento più a mio agio in difesa»Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

Argomenti più discussi: Sérgio Conceição ricorda la sua avventura al Milan: Periodo difficile, non mi hanno protetto; La versione di Conceiçao: Lo spogliatoio soffre senza una società forte; Sergio Conceicao e il tourbillon Milan: Partite, voci, social, tifosi, è stata dura; Allegri, ritorno da incubo: meno punti di Conceiçao. Contro l'Atalanta tre regole da rispettare.

AL ITTIHAD - Conceicao: Al Milan ho avuto poco tempo, non è facile allenare così ift.tt/UVBPh5d x.com

r/ACMilan Valutazioni Giocatori Poll (Vs Atalanta Serie A Rnd 36) reddit

AL ITTIHAD - Conceicao: Al Milan ho avuto poco tempo, non è facile allenare cosìSergio Conceicao, ex allenatore del Milan, ha parlato ad A Bola della sua recente esperienza al Milan la scorsa stagione. Le sue parole: Non è facile fare l’allenatore del Milan. È una squadra storic ... napolimagazine.com