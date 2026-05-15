Ricci di mare segnali di ripresa in Puglia | Ma il bracconaggio resta un?emergenza

Nei fondali del Salento, i ricci di mare mostrano segnali di ripresa, secondo i dati raccolti dal Laboratorio di Zoologia e Biologia Marina dell’Università. La crescita delle popolazioni sembra essere lenta, ma costante. Tuttavia, il bracconaggio continua a rappresentare un problema significativo, considerato ancora un’emergenza nella regione. Le attività di pesca non autorizzata e le catture illegali di ricci di mare sono tra le principali cause di questa situazione. Le autorità monitorano attentamente la situazione per cercare di contenere il fenomeno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

I ricci di mare tornano lentamente a crescere nei fondali del Salento. A dirlo sono i dati raccolti dal Laboratorio di Zoologia e Biologia Marina del DiSTeBA dell’Università del Salento, che nel 2025 ha condotto una nuova campagna di monitoraggio lungo le coste comprese tra il Brindisino e il Tarantino. Numeri che mostrano i primi effetti positivi del fermo pesca introdotto dalla Regione Puglia, ma che allo stesso tempo evidenziano quanto il fenomeno della pesca di frodo continui a frenare il recupero della specie. Lo studio Nel corso delle rilevazioni, effettuate su oltre due ettari di fondale entro i primi dieci metri di profondità, i ricercatori hanno censito e misurato quasi cinquemila esemplari di Paracentrotus lividus, il riccio edule tipico del Mediterraneo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ricci di mare, segnali di ripresa in Puglia: «Ma il bracconaggio resta un?emergenza» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ricci di mare, in Puglia è scontro sulla proroga del fermo pesca Pesca abusiva in Puglia, Fiamme Gialle sequestrano oltre 3mila ricci di mare in un meseSono 8 le operazioni messe a segno dalla guardia di finanza dal nord al sud della Puglia per salvaguardare il ripopolamento del riccio di mare in... C'è il mare ad Ankara. reddit Fermo per i ricci funziona, ma frenato da pesca di frodo. Unisalento: Lo stop va mantenutoI dati del monitoraggio scientifico e di Arpa parlano chiaro: quasi cinquemila esemplari censiti, una taglia media in aumento, e un segnale biologico che non lascia dubbi. Raccomandata una proroga del ... lecceprima.it Ricci di mare: fermo prorogato al 2027, ma finestre per i pescatori professionisti. Coldiretti frenaNovità in Commissione Pesca: i dati UniSalento confermano la ripresa della specie, ma la Regione prepara una fase 2. L’assessore annuncia una proroga del fermo fino al 2027 con finestre per i prof ... lecceprima.it