Pesca abusiva in Puglia Fiamme Gialle sequestrano oltre 3mila ricci di mare in un mese

Nel mese di febbraio, la Guardia di Finanza in Puglia ha sequestrato oltre 3.000 ricci di mare durante operazioni contro la pesca abusiva. Le attività di controllo sono state condotte dal comparto aeronavale, che ha intercettato diverse operazioni illegali di cattura. Il sequestro rappresenta un intervento mirato a contrastare pratiche non autorizzate nel settore della pesca.

Sono 8 le operazioni messe a segno dalla guardia di finanza dal nord al sud della Puglia per salvaguardare il ripopolamento del riccio di mare in Puglia. Nei confronti dei responsabili sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 16.000 euro Sono 3000 i ricci di mare sequestrati dal comparto aeronavale della Guardia di Finanza, in Puglia, nel solo mese di febbraio. Le Fiamme Gialle, infatti, proseguono senza sosta nella costante azione di contrasto alla pesca selvaggia del riccio di mare, avviata oramai tre anni fa dalla Regione Puglia per garantire il ripopolamento di questa specie ittica a rischio di estinzione nelle nostre acque. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Pesca illegale di ricci di mare, oltre 3mila esemplari sequestrati tra Bari e BatProsegue senza sosta il contrasto alla pesca illegale del riccio di mare lungo le coste pugliesi.

