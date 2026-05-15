Oltre 200 giovani si sono riuniti a Giugliano per partecipare al Festival delle Culture intitolato “Rammendare il Mondo”, un evento durato tre giorni che ha visto incontri, dibattiti e workshop dedicati a temi come pace, dialogo, inclusione e cooperazione internazionale. L’evento ha coinvolto diverse realtà e ha offerto uno spazio di confronto tra i partecipanti, con l’obiettivo di stimolare riflessioni sui temi legati alla convivenza e alla collaborazione tra le diverse culture.

Tre giorni di incontri, dibattiti e workshop per riflettere su pace, dialogo, inclusione e cooperazione internazionale. Si è concluso a Giugliano il Festival delle Culture “Rammendare il Mondo”, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Giugliano e organizzato da CONADI, Consiglio Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza, in qualità di soggetto attuatore, in partnership con IISE (Istituto Italiano per gli Studi Europei), con il contributo della Città Metropolitana di Napoli. L’iniziativa, ospitata presso HUB Palazzo Palumbo, ha coinvolto in tre giornate di incontri, dibattiti e workshop oltre 200 studenti e più di 20 relatori provenienti dal mondo accademico, istituzionale e della cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - “Ribelli e competenti”: oltre 200 giovani al Festival delle Culture “Rammendare il Mondo” a Giugliano

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Giugliano (NA) - Ribelli e competenti: oltre 200 giovani al Festival delle Culture (15.05.26)

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