Giugliano partito oggi il Festival delle Culture

A Giugliano è iniziato oggi il Festival delle Culture intitolato “Rammendare il Mondo”. L'evento durerà tre giorni e si concentra su temi come il Mediterraneo, la cooperazione, l'inclusione e il futuro europeo. La manifestazione è stata promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Giugliano in collaborazione con CONADI e IISE. La cerimonia di apertura ha dato il via alle attività previste nel programma.

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