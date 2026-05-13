Giugliano partito oggi il Festival delle Culture

Da teleclubitalia.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Giugliano è iniziato oggi il Festival delle Culture intitolato “Rammendare il Mondo”. L'evento durerà tre giorni e si concentra su temi come il Mediterraneo, la cooperazione, l'inclusione e il futuro europeo. La manifestazione è stata promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Giugliano in collaborazione con CONADI e IISE. La cerimonia di apertura ha dato il via alle attività previste nel programma.

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È ufficialmente partito oggi a Giugliano il Festival delle Culture “Rammendare il Mondo”, la tre giorni dedicata a Mediterraneo, cooperazione, inclusione e futuro europeo promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Giugliano insieme a CONADI e IISE. La manifestazione mette al centro il dialogo tra culture, i grandi. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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